Tropizm ne demek, TDK'ya göre Tropizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tropizm ne demek? Tropizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tropizm kelimesi. Peki tropizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tropizm nedir, tropizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TROPİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tropizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tropizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tropizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yönelim

