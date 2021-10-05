Troposfer ne demek, TDK'ya göre Troposfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Troposfer ne demek? Troposfer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi troposfer kelimesi. Peki troposfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre troposfer nedir, troposfer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Troposfer kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Troposfer kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TROPOSFER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Troposfer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Troposfer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre troposfer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atmosferin 11 kilometrelik ilk katmanı

