TRT EBA TV 15 - 19 Mart 2021 yeni haftanın akışı | MEB EBA canlı yayın izle

Koronavirüs salgını gölgesinde yüz yüze eğitim devam ederken, öğrenciler bir yandan da derslerini TRT EBA kanallarından görmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı her hafta yeni yayın akışını yayınlıyor. İşte MEB tarafından 15- 19 Mart 2021 yeni haftanın akışı...

TRT EBA TV 15- 19 MART 2021 YENİ HAFTANIN AKIŞI

MEB EBA CANLI YAYIN İZLE

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN