TRT EBA TV 15 - 19 Mart 2021 yeni haftanın akışı | MEB EBA canlı yayın izle
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TRT EBA’da Haftanın Programını yayımladı. MEB'den yapılan açıklamada, ''İlkokul, ortaokul ve lise kanallarına bekliyoruz.'' denildi. İşte 15- 19 Mart 2021 yeni haftanın akışı...
Koronavirüs salgını gölgesinde yüz yüze eğitim devam ederken, öğrenciler bir yandan da derslerini TRT EBA kanallarından görmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı her hafta yeni yayın akışını yayınlıyor. İşte MEB tarafından 15- 19 Mart 2021 yeni haftanın akışı...
TRT EBA TV 15- 19 MART 2021 YENİ HAFTANIN AKIŞI
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