TRT Genel Müdürlüğü görevini 4 yıl sürdüren İbrahim Eren, çift maaş aldığını açıklamasının ardından merak konusu haline geldi. CHPli Atilla Sertel'in ortaya attığı iddialar üzerine açıklama yapan Eren, aldığı ücreti de kamuoyu ile paylaştı. Peki Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | İbrahim Eren ne kadar maaş alıyor? İşte cevaplar...

ESKİ TRT GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM EREN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

26 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul'da doğan 41 yaşındaki İbrahim Eren Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Londra'daki Westminster Üniversitesi'nden medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Kariyerine kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başladı. Medya prodüksiyon sektöründe reklamlar, animasyonlar, ulusal ve uluslararası belgeseller ve tanıtım filmleri olmak üzere çok sayıda programın yapımcılığını üstlendi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV’de göreve başlayan İbrahim Eren, 2013 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2017 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanmıştır. Bu atamayla ilgili en çok konuşulan konu ise; Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olmasıdır.

TRT'ye atanması ile beraber Diriliş, Payitaht: Abdülhamid, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi hükümet destekli projelere imza atan Eren, Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Öte yandan yedi sene aradan sonra TRT 2'yi tekrar yayın hayatına kazandırmıştır. Ayrıca göreve gelmesiyle beraber TRT faaliyet raporu yayınlamamaya başlamıştır.

İbrahim Eren, Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union - EBU) yönetim kurulu üyeliği ve Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkanlığının[5] yanı sıra Türksat yönetim kurulu üyeliğine de atanmıştır.

TRT GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM EREN NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, maaşı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT’den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14 bin 500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT’de çift maaş alan başka kimse yok."

Bunun üzerine CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, "5 bin tam olarak nedir?" diye sordu. Eren, "15 bin TL civarı" dedi. Yavuzyılmaz, "Tam mı?" diye devam etti. Eren, "Yani tam değil, ay ay değişiyor ya, başlıyor, iniyor aşağıya" yanıtını verdi.