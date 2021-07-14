Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı atandı. Bunun üzerine arama motorlarında, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları, araştırılan konular listesinde ilk sıralara yükseldi. İşte tüm detaylar...

TRT GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğan 41 yaşındaki Mehmet Zahid Sobacı, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

Günümüzde, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Sobacı, yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora’sını tamamlamıştır.

2002 yılından 2010 yılına kadar, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmış, 2011 ve 2013 arasında Yardımcı Doçent olarak çalışmalarını sürdürmüş, 2013 yılında ise Doçent olmuştur.

İdari Reform ve Politika Transferi ve Kamu Yönetimi: Teori ve Uygulama isimli kitaplara imzasını atan Zahid Sobacı, kamu yönetiminde reform, siyaset – bürokrasi ilişkisi, kamu politikası ve yerel yönetimler üzerine uzmandır.

Ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı görevine getirilen ve halen bu görevini sürdüren Sobacı, 9 Eylül 2019 tarihinde Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

14 Temmuz 2021 tarihinde, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine atandı.