TRT sanatçısı Yılmaz Yüksel'den kahreden haber! Hayatını kaybetti!

TRT sanatçısı ünlü bestekar Yılmaz Yüksel'in vefat haberini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. 84 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Yüksel'in vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Mehmet Zahid Sobacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“TRT ailesinin kıymetli isimlerinden bestekar ve udi Yılmaz Yüksel’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu’nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum”

YILMAZ YÜKSEL KİMDİR?

5 Nisan 1937 yılında Çorum’da doğan Yılmaz Yüksel, bir arkadaşının tavsiyesiyle Fahri Kopuz ile tanıştı ve kendisinden ud dersleri almaya başladı. Almış olduğu eğitimle ud dersleri verebilecek seviyeye gelen Yüksel, ders verdiği dönemde Ahmet Hatipoğlu ile tanıştı. Ardından Ahmet Hatipoğlu tarafından, İsmail Baha Sürelsan ile tanıştırıldı. TRT Ankara Radyosu’na 1969’da ud sanatçısı olarak giren Yüksel, TRT İzmir Radyosu’nda uzun yıllar koro şefi, ud sanatçısı ve yönetici olarak görev yaptı.



Sanatçının, “Gönlüme Gir Doğ Güneşim”, “Çekemezler Sevgimizi”, “Öyle Güzel ki Gözlerin”, “Ömrümü Çalan Yıllar”, “Seni Kendime Candan”, “Yağmurlar Yağsa da” ve “Baharın Gülleri Solana Kadar”ın aralarında bulunduğu 116 bestesi bulunuyor.