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TRT Spor, Galatasaray'a oy verdi! Fenerbahçeliler ayağa kalktı!

FIFA'nın Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına ilişkin Twitter'da başlattığı ankette TRT Spor'un Twitter hesabından Galatasaray'a oy verildiği ortaya çıktı. Bu durumu öğrenen Fenerbahçeli taraftarlar da Twitter'da #AkıllıOlTrt etiketiyle TRT Spor'a tepki gösterdi.

TRT Spor, Galatasaray'a oy verdi! Fenerbahçeliler ayağa kalktı!

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Galatasaray anketi paylaştı. Taraftarlar tarafından büyük ilgi gören ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu soruldu. TRT Spor, canlı yayında FIFA'nın yaptığı ankete yer verdi. Ancak TRT Spor'un, canlı yayında ekrana getirdiği anket paylaşımında Galatasaray'a oy verdiği görüldü.

TRT Spor, Galatasaray'a oy vermiş!

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ GÖRDÜ

Fenerbahçe taraftarı, TRT Spor'un bu hareketine büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, Twitter'da, #AkıllıOlTrt etiketiyle tepkilerini göstermeye başladılar. 

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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