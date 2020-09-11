TRT Spor yayın akışı | TRT Spor 11 Eylül Cuma yayın akışı

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan görüşmelerin sonucunda TFF 1. Lig'in maçlarının TRT ekranlarından yayınlanacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine taraftarlar tarafından merak edilen TRT Spor'un yayın akışı, internette en çok aratılan konular arasında bulunuyor.

İşte sizler için derlediğimiz TRT Spor yayın akışı...

11 Eylül 2020 Yayın Akışı