TRT Spor yayın akışı | TRT Spor 11 Eylül Cuma yayın akışı
TFF 1. Lig maçlarının TRT ekranlarından yayınlanacağı bilgisi paylaşıldıktan sonra TRT Spor'un yayın akışı merak edilmeye başlandı. İşte TRT Spor 11 Eylül Cuma yayın akışı bilgileri...
Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan görüşmelerin sonucunda TFF 1. Lig'in maçlarının TRT ekranlarından yayınlanacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine taraftarlar tarafından merak edilen TRT Spor'un yayın akışı, internette en çok aratılan konular arasında bulunuyor.
İşte sizler için derlediğimiz TRT Spor yayın akışı...
11 Eylül 2020 Yayın Akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 09:15 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
- 10:00 Spor Bülteni
- 10:55 Spor Kitaplığı
- 11:00 Spor Manşet
- 12:30 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
- 12:50 Takvim Yaprakları
- 12:55 Hava Durumu
- 13:00 Spor Bülteni
- 13:55 Takvim Yaprakları
- 14:00 Spor Stüdyosu
- 16:00 Gündem Futbol Transfer
- 18:00 Spor Merkezi
- 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " MENEMEN SPOR - ALTINORDU "
- 21:00 Stadyum
- 00:30 Teknik Analiz
- 02:00 Stadyum
- 04:30 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " MENEMEN SPOR - ALTINORDU "
- 06:10 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
- 06:50 Spor Kitaplığı
- 06:55 Takvim Yaprakları
- 06:58İstiklal Marşı