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TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 21 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi " Teşkilat " yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT'de

21 Mart 2021 Pazar TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Enine Boyuna " adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise " Teşkilat " adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Mart 2021 Pazar TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna 
13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:00 Benim Adım Melek 
17:00 Tozkoparan İskender 
19:00 Ana Haber 
20:00 Teşkilat 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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