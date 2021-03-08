TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT'de TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 21 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi " Teşkilat " yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

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21 Mart 2021 Pazar TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Enine Boyuna " adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise " Teşkilat " adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Mart 2021 Pazar TRT1 yayın akışı... TRT 1 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI 09:05 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:00 Benim Adım Melek

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü trt1 yayın akışıpayitaht abdüllhamit