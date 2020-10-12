TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrolü Ezgi Mola'ya tepki yağıyor!

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da başlayan ve şehrin büyük bir kısmını etkisi altına alan orman yangınları için sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Birçok canın yandığı yangınlarda, şüphelilerin sorgusu devam ederken şimdilerde TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Ezgi Mola, yaptığı paylaşımla tepki çekti. Ünlü oyuncunun Hatay yangını için, "Hatay'daki yaralar onarılmaya mı çalışacak yoksa rant alanı mı olacak?" ifadelerini kullanması, sosyal medyada bir anda yayıldı.

EZGİ MOLA'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı yoksa rant alanı mı olacak? 'Ne olacak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek?" dedi.

Ezgi Mola'nın bu paylaşımı üzerine Twitter'da binlerce kişi ünlü oyuncuyu linç etmeye başladı. Yine birçok kişi de Mola'yı desteklemeye devam etti.

Kullanıcılar, Ezgi Mola'ya tepkilerini göstermeye devam ederken TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden de kovulmasını istediler.