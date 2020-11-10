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TRT'den yeni bir yazım yanlışı

TRT Haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ata'ya Saygı Programı kapsamında yaptığı konuşmayı ekranlara yansıtırken kullandığı KJ'de (alt başlık) yazım yanlışı yaptı.

TRT'den yeni bir yazım yanlışı

TRT Haber, daha önce pek çok kez tekrarladığı yazım yanlışlarına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ata'ya Saygı Programı kapsamında yaptığı konuşmayı ekranlara getiren TRT Haber, yine hatalı bir KJ (alt başlık) ile izleyicilerin tepkisini topladı.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı KJ'de "DEVLETİN ZİRVESİ ATANITKABİR'DEYDİ" ifadelerine yer veren TRT Haber'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

BU İLK DEĞİL

Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin de TRT Haber'de yayınlanan Satır Başı programında "AZERBAYCAN SİVİLLERE SALDIRIYOR" yazılmış ve KJ nedeniyle bir editörün işine son verilmişti.

TRT'den yeni bir yazım yanlışı

Bunun öncesinde ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gündeme gelen TRT Haber, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Cumhuriyet Bayramı ile karıştırarak KJ'sinde "19 MAYIS CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN" ifadelerine yer vermişti.

TRT'den yeni bir yazım yanlışı

Berna Akkaya
Editör


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