Oya Yaylalı kimdir? | Oya Yaylalı öldü mü?

TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı'nın hayatını kaybettiğine dair Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." denildi.

DUAYEN SPİKER YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından defnedilecek.

OYA YAYLALI KİMDİR?

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.