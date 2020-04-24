Trump 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, daha önce Senato ve Temsilciler Meclisinin onayını alan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını Oval Ofis'te düzenlenen törenle imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de söz konusu tasarıya ilişkin desteğini sık sık belirtmişti. Trump, tasarı masasına gelir gelmez imzalayacağını söylemişti.

EK BÜTÇENİN KAPSAMI

Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 320 milyar dolar ayrılan tasarıda, hastaneler için 75 milyar dolar, küçük işletmelere acil afet kredisi için 60 milyar dolar ve diğer bazı kalemlerde de ilave bütçe ayrılması öngörülüyor.

Tasarıda ayrıca, daha fazla Kovid-19 testi uygulanması ve salgının kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.

Yasa tasarısı salı günü Senatodan, dün de Temsilciler Meclisinden geçmişti