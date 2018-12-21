Trump açıkladı savunma bakanı James Mattis emekli oluyor

ABD Başkanı Donald Trum yaptığı açıklamada savunma bakanı James Mattis'in 2019 Şubat ayı sonunda emekli olacağını duyurdu,

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis'in Şubat ayının sonunda emekli olacağını açıkladı.

Trump Mattis'in yerine gelecek ismi açıklamadı ama görevlendirmenin yakında yapılacağını duyurdu.

Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında Mattis'ın "şeref derecesiyle" emekli olacağını kaydetti.

ABD Başkanı, "Müttefiklerimiz ve diğer ülkelerin askeri zorunluluklar konusunda kendi payına düşeni yapmasını sağlamada bana çok yarcımdı oldu" ifadelerini kullandı.