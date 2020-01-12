Trump tehditlere devam ediyor! Hesaplarınıza erişemezsiniz

Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD askerlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıkladı. ABD Irak'ın ABD'de yer alan Federal Rezerv Bankası'ndaki Merkez Bankası hesabına erişiminin engelleneceği duyuruldu.

IRAKLI YETKİLİLER AÇIKLADI

The Wall Street Journal gazetesine konuşan Iraklı yetkililer, Irak hükümetinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, Irak devletinin, ABD'nin Federal Rezerv Bankası'ndaki Irak Merkez Bankası hesabına erişimini kaybedeceğine dair Washington tarafından uyarıldığını söyledi.

HESAPTA MİLYARLARCA DOLARLIK PETROL GELİRİ BULUNUYOR

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden bir yetkili, Washington'ın banka hesabıyla ilgili uyarıyı 8 Ocak'taki telefon görüşmesinde başbakana ilettiğini söyledi.

Söz konusu hesapta Irak'ın petrol gelirlerinden elde ettiği milyarlarca dolar bulunuyor. Hesapta kaç para olduğuna dair resmi açıklama olmamakla birlikte, 2018 sonu itibariyle 3 milyar dolar bulunduğu iddia edildi.

MAAŞLAR VE İHALE ÜCRETLERİ ÖDENİYOR

Başka birçok ülke gibi New York Fed'de hükümet hesapları bulunan Irak, bu hesaplarda toplanan petrol gelirleriyle maaşları ve ihaleleri ödüyor.

"ABD'NİN ELİ GIRTLAĞIMIZDA"

Irak yatırım bankası Rabee'nin başkanı Şvan Taha, "ABD Merkez Bankası'nın eli tüm Irak ekonomisinin gırtlağında" derken sıkıp boğabileceği uyarısı yaptı.

ABD, BLÖF YAPTI İDDİASI

Irak Başbakanı Danışmanı Abd Hüseyin Henayin ise Trump yönetiminin blöf yaptığını iddia etti. Danışman, "ABD bunu yaparsa, Irak'ı ebediyen kaybeder" dedi.