Trump'tan yazılı açıklama: "Benim savunduğum bu değil"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni sebebiyle geniş çaplı protestolar olacağı haberlerine dikkat çeken Donald Trump, destekçilerine seslendi.

DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ

Trump, destekçilerine "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum." diyerek seslendi.

Amerikan değerlerinde şiddete yer olmadığının altını çize Trump, "Tüm Amerikalıları, tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha fazla gösterilerin olacağı raporlarının ışığında, şiddet, kanunsuzluk ve hiçbir tür vandallık olmamasını ısrar ediyorum. Benim savunduğum bu değil ve Amerika'nın savunduğu şey de bu değil. Tüm Amerikalılara, sinirlerin yumuşaması ve gerginliğin sakinleşmesi için sesleniyorum”

NE OLMUŞTU?

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Pence ise dün Pelosi'ye gönderdiği mektupta bu maddeyi uygulamayacağını açıklamıştı.