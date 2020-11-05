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  3. Trump'a büyük şok! Sayım durdurma talebi reddedildi

Trump'a büyük şok! Sayım durdurma talebi reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oy sayım işlemi devam ediyor. Trump sayım durdurma talebinde bulunmuştu. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Trump'a büyük şok! Sayım durdurma talebi reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oy sayım işlemi devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı dava Georgia eyalet mahkemesi tarafından reddedildi.

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Seçimleri yakından takip eden Rusya'da bir Rus milletvekili "Bir süper gücün battığını izlemek büyüleyici" yorumunu yaptı.

Rusya'da gücü elinde bulunduran insanların bir kısmı ABD'deki karışıklığın, mahkeme sürecinin ve seçim sonrası yaşananların Moskova lehine olacağını düşünüyor.

NE OLMUŞTU?

Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, dün konuya ilişkin yazılı açıklamada yapmıştı.

Shafer açıklamasında, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını duyurmuştu.

Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacakTrump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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