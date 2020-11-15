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  3. Trump ile Biden'a destekçileri karşılaştı, gruplar arasında arbede çıktı

Trump ile Biden'a destekçileri karşılaştı, gruplar arasında arbede çıktı

ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından başlayan gösterilerde Donal Trump'ın destekçileri ile karşıt görüşlü protestocular, Washington'da karşı karşıya geldi. Gruplar arasında arbede yaşanırken olaylarda en az 10 kişi gözaltına alındı.

Trump ile Biden'a destekçileri karşılaştı, gruplar arasında arbede çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı. 3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

SİYAHİ BİR KİŞİ BIÇAKLANDI İDDİASI

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Trump ile Biden'a destekçileri karşılaştı, gruplar arasında arbede çıktı

ADALETLİ VE BAĞIMSIZ SEÇİM ÇAĞRISI

Gündüz bölümünde Trump destekçileri, Washington'da "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) Yürüyüşü” gerçekleştirmişti. Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.

Trump ile Biden'a destekçileri karşılaştı, gruplar arasında arbede çıktı

Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti. ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.

Berna Akkaya
Editör


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