ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Trump'ın sağlık durumu ile ilgili bir çok haber ortaya atılırken İngiliz basını Trump ile ilgili tüyler ürperten bir iddia ortaya attı.

BEYNİNDE TÜMÖR OLACAK VE SAĞIR KALACAK

11 Eylül saldırılarından Brexit'e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından koronavirüs salgınına kadar pek çok şeyi bilen Bulgar kâhin Baba Vanga'nın destekçileri ABD Başkanı'nın 2020'de gizemli bir hastalığa yakalanacağını, buna bağlı olarak sağır kalacağını ve beyin tümörü oluşacağını öne sürdü.

1996'da hayatını kaybeden Baba Vanga'nın destekçileri, kadının son anına kadar kehanetlerde bulunduğunu ve bunları dünyayla paylaştıklarını iddia eden bu grubun ortaya attığı bu iddia ise herkesi şaşırttı. Baba Vanga'nın destekçilerinin Trump'ın akıbeti ile ilgili olarak öne sürdükleri bu iddia ise gözleri Trump ve eşine çevirdi.

KAHİN, 2020 YILI BAŞINDA TRUMP'IN GİZEMLİ HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Baba Vanga'nın destekçileri Ocak ayında 2020 yılıyla ilgili bulundukları kehanette, ABD Başkanı Trump'ın gizemli bir hastalıktan etkileneceği ve işitme kaybı yaşayacağı öne sürülmüştü. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana geleceği ifade edilmişti.

BABA VANGA KİMDİR?

1911 yılında Makedonya'da doğan ve 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Baba Vanga, dünyanın en ünlü kahinlerinden biri. Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, DEAŞ'ın kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.