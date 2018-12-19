Trump'ın mesajından sonra dolar ne kadar oldu? 19 Aralık 2018

Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini söyleyerek dolarda sert bir düşüş yarattı. Dolar Türk lirası karşısında %1 değer kaybederek 5.30'un altını gördü. Peki 19 Aralık 2018 dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceği yönündeki iddialar ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden "Suriye'de DEAŞ'ı yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU? 19 ARALIK

Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. 5,2648'e kadar gerileyen dolar/TL, yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2667'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 19 Aralık 2018'de euro 6,02'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 19 Aralık 2018'de euro 6,67'den işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Döviz olarak adlandırdığımız Dolar ve benzeri ülke para birimlerinde yaşanan artışlar basit olarak ekonominin en temel konularından bir tanesi olan arz-talep dengesi ile açıklanabilir. Herhangi bir mal veya hizmete olan talep yani ilgi artarsa o malın ya da hizmetin fiyatı aynı oranda artış yaşar. Yaşanan bu talep sonrası mal ve hizmet piyasada daha az bulunacağı için haliyle fiyatı da doğru orantılı olarak artış yaşar. İşte dolarda yaşanan temel bazlı artışların nedeni de kısaca budur.

Son haftalarda yaşanan dolardaki fiyat artışı sonrası piyasalarda dolara olan talep daha da artış yaşadı ve yaşanan bu ek döviz talebi sonrası da dolarda ani fiyat artışları gözlemlendi. Döviz taleplerinin yanı sıra ithalat, faiz oranları ve siyasi sebeplerle de doların fiyatı artış yaşar. Örneğin ülke ithalat ürünü almak için ülkede bulunan dolar rezervlerini kullanır ve piyasadaki dolar miktarı azalacağı için artan talep ve arzdaki düşüş sebebi ile dolar artış gösterir.

DOLAR NASIL DÜŞER?

Arz – talep dengesini göz önüne aldığımızda doların düşmesini sağlayacak birçok etmen bulunmaktadır. Bu etmenlere kısaca göz atacak olursak;