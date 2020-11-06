Trump'ın oğlundan savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde sona gelindi. Oy sayımı henüz bitmediği için sonuç da kesinleşmedi. Ancak oy sayımları açıklandıkça ABD Başkanı Trump, rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalarak seçimi kaybetme ihtimali arttı.

"ABD'NİN GELECEĞİ İÇİN EN İYİSİ DONALD TRUMP'IN TOPYEKÜN SAVAŞA GİRMESİ OLUR"

Sürekli olarak usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan Trump'a oğlu Donald Trump Jr.'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Amerika'nın geleceği için en iyisi, Donald Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekün bir savaşa girmesi olur" ifadelerini kullandı.

Donald Trump Jr. açıklamalarının devamında, "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" dedi.

TWITTER'DAN ERİŞİM ENGELİ

Trump Jr. yayınladığı savaş mesajı, kısa süre içinde Twitter tarafından sakıncalı bulunarak yanıltıcı olduğu gerekçesiyle gizlendi. Öte yandan Trump'ın usulsüzlük iddiaları henüz hiçbir temele dayandırılamadı.