Trump'tan açıklama: ABD ile Türkiye arasında ekonomik ilşkileri ciddi ölçüde genişletmek için çok büyük potansiyel var Türkiye'ye yaptığı ekonomik tehtit açıklaması ile tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump: "ABD ile Türkiye arasında ekonomik ilşkileri ciddi ölçüde genişletmek için çok büyük potansiyel var" dedi.

A+ A-