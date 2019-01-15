Trump'tan açıklama: ABD ile Türkiye arasında ekonomik ilşkileri ciddi ölçüde genişletmek için çok büyük potansiyel var
Türkiye'ye yaptığı ekonomik tehtit açıklaması ile tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump: "ABD ile Türkiye arasında ekonomik ilşkileri ciddi ölçüde genişletmek için çok büyük potansiyel var" dedi.
ABD Donald Trump'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadeledeki son iki haftalık başarımız ve 20 mil güvenli bölge dahil tüm meselelerde nerede durduğumuzu bildirmek üzere Başkan Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, büyük ölçüde genişleme potansiyeli var." ifadelerine yer verdi.
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