İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan da DEAŞ'ı yenmek istiyor, yapacak

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan da DEAŞ'ı yenmek istiyor, yapacak

Suriye'den çekilme kararı alan ABD Başkanı Trump, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Bu beklenmeyen ziyaret; "Trump Irak'tan da mı çekilecek?" sorusunu akıllara getirdi. Irak ziyaretinde yaptığı açıklamada Trump "Irak'ı üs olarak kullanabiliriz." dedi. Trump ayrıca Erdoğan görüşmesinin bir detayını daha açıkladı, "Erdoğan DEAŞ'ı yenmek istiyor ve yapacak" dedi.

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan da DEAŞ'ı yenmek istiyor, yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "DEAŞ'ı yenme konusunda bölge ülkeleri yükü paylaşmalı. Suriye'de DEAŞ'ı yendik, Erdoğan'la konuştum o da DEAŞ'ı yenmek istiyor ve yapacak." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan da DEAŞ'ı yenmek istiyor, yapacak

ABD IRAK'TAN DA ÇEKİLECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Noel için Irak'ta bulunan ABD üssüne giden Donald Trump, burada açıklamalarda bulundu.

Trump, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak. Irak'tan çekilme planımız yok, Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz." dedi.

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan da DEAŞ'ı yenmek istiyor, yapacak

DONALD TRUMP: ERDOĞAN DA DEAŞ'I YENMEK İSTİYOR

DAEŞ'i yenme konusunda bölge ülkelerinin yükü paylaşması gerektiğini söyleyen Trump, "Komutanlar benden Suriye'de kalmak için ek süre talep etti, kabul etmedim. DAEŞ'i yendik, Erdoğan'la konuştum, o da DAEŞ'i yenmek istiyor ve yapacak." dedi.

 

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan da DEAŞ'ı yenmek istiyor, yapacak

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.