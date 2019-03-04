Trump'tan flaş dolar açıklaması!

Fed'de çok güçlü doları seven bir beyefendimiz var" diye konuşan Trump, "Bende güçlü bir dolar istiyorum, ancak ben ülkemiz için güçlü bir dolar istiyorum, bizim diğer ülkeler ile rekabet etmemizi engelleyecek kadar güçlü bir dolar istemiyorum" dedi.

Trump konuşmasında, "Fed'de parasal sıkılaştırmayı seven bir beyefendimiz var. Biz de güçlü bir dolar istiyoruz, ancak bu makul seviyede olmalı. Eğer faiz oranlarını bulundukları seviyede bırakırsak ve parasal sıkılaştırma yapmazsak, bu biraz daha düşük dolara yol açar" ifadelerini kullandı.

AMERİKAN MERKEZ BANKASI (FED) NE İŞ YAPAR?

Finans dünyası için büyük önem arz eden ve Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikalarından sorumlu olan ABD Merkezi Bankası (FED), 23 Aralık 1913 tarihinde Federal Rezerv Sistemi adıyla kuruldu. A24 - ÖZEL FED, ABD'de 1913 senesinde çıkan Federal Reserve yasasıyla kurulan ve bu sistem içinde yer alan bankalardan oluşuyor. FED, bazı kesimlerde bankaların organizasyonu olarak da biliniyor. Washington merkezli bu sistem, bir merkez bankasının işlevlerini barındırıyor. 1929 yılında patlak veren ve 30'lu yıllar boyunca devam eden Büyük Buhran döneminin ardından FED sistemine tanınan yetkiler, merkez bankalarının bağımsızlığı sayesinde arttı. Merkez bankasının hükümetin denetiminde kalmadan daha sağlıklı bir sistem olmasının önemi, ekonomik krizden sonra daha da anlamlı hale geldi. Bu sayede FED'e daha büyük imkanlar tanındı ve özgürlük alanı genişletildi.

FED'in uluslararası piyasalar için büyük önem taşımasının nedeni, dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikalarını yönetmesinden kaynaklanır. Ve ABD doları, dünyadaki tüm ülkelerin piyasalarında yer alan bir para birimidir. Anaparası üye olan bankalara ait olan Amerikan Merkez Bankası, aldığı kararlar ve bağımsız yapısıyla dünya üzerindeki bütün ülkelerde etkiye sahiptir.

GÖREVLERİ NELERDİR?

Amerikan Merkez Bankası'nda, başka ülkelerin merkez bankalarında olduğu gibi birtakım hakları ve yerine getirmesi gereken görevleri vardır. En önemli 2 görevinden biri piyasaya para sunumunu ve kredi ihtiyacını ekonominin beklentisine göre tespit etmek, diğeri ise güvenli ve sorunsuz bir bankacılık anlayışını yaymaktır. FED'in görevlerinden bazıları şöyle: Bankaları denetleyip düzenlemek, madeni ve kağıt paraların basımından ve dağıtımından sorumlu olmak, piyasadaki para ve kredi hacmini tespit etmek, bankalara dar zamanlı borç vermek ve bankalar arasındaki fon aktarımını sağlamak.

TEMEL GÖREVLERİ

Yukarıdaki görevler FED'in ana görevlerinden olsa da bu görevleri tam ve eksiksiz yerine getirilebilmek için bağımsızlık özelliğinin mutlaka bu sistemde bulunması gerekiyor. Ayrıca ekonomik sürekliliği ve fiyat sürekliliğini sağlaması gerekiyor. Bunlar tüm merkez bankalarında aynı olan uzun vadeli planlar arasında yer alıyor. FED BORÇ VERİR Mİ? Amerikan Merkez Bankası'ndan kolay kolay borç alınamıyor. Fakat FED, ekonomik krizleri engellemek için acil nakit ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. FED ayrıca ABD hükümetine mali konularda danışmanlık hizmeti de veriyor. Bu hizmetin zorunlu olmadığı biliniyor.

PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Dünyanın en büyük ekonomik gücü ABD'nin para politikalarından sorumlu olan FED, haliyle aldığı kararlarla uluslararası piyasaları etkileyebiliyor. Doların tüm dünyada geçerli olan bir para birimi olması, FED'in önemini bir kat daha arttırıyor. Bu nedenle FED'in alacağı ve uygulayacağı para politikası ve faiz kararları, tüm piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Para basma yetkisini elinde bulunduran FED, bastığı paranın ne kadarını piyasaya süreceği ile ilgili de planlamalar yapıyor. Doların hem az hem de çok piyasada kalması büyük krizlere yol açabildiği için uluslararası piyasalara FED yön veriyor.

DOLARIN FAİZ ORANLARI

Uluslararası piyasaların tamanındaki faiz oralalarına etki edebilecek bir güce sahip olan Amerikan Merkez Bankası'nın bu özelliğinin bir de negatif yönü bulunuyor. Globalleşen bir dünyanın neticesi olarak ABD'nin mali durumunda ortaya çıkabilecek bir kriz veya sarsıntı, diğer ülkelere de fazlasıyla yansıyor. Bu nedenşe FED'in verdiği faiz kararları tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor.

YAPISI VE ORGANLARI FED

Her ne kadar diğer ülkelerin merkez bankalarındaki özellikleri taşısa da farklı yönleri de bulunduruyor. Çünkü diğer devletlerde tek bir merkez bankası varken ABD'de bu sistemin birden fazla merkeze yayıldığı görülüyor. Bunun sebebi ise ABD'nin oldukça büyük bir devlet olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle tekli merkezden ekonomik politikaların idaresi zor olacağı için daha fazla merkez bankası sistemini zorunlu hale getiriyor. Yasası gereğince 12 Federal Rezerv bankasından oluşan FED'de şu organlar bulunuyor: a) Yönetim Kurulu b) 12 Federal Rezerv Bankası c) Federal Serbest Piyasa Komitesi d) Üye Bankalar e) Danışma Komisyonu Organı Bu organların aldığı kararlar diğer merkezlere de iletiliyor, ekonomik kararlar bir bütün halinde alınıyor. Ayrıca 12 bölgedeki merkez bankasında ayrı ayrı yönetim kurulu ve başkan bulunuyor.