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Trump’tan koronavirüs hastalarına mesaj: Acınızı hissediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) hastalarına, "Acınızı hissediyorum, çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" dedi.

Trump’tan koronavirüs hastalarına mesaj: Acınızı hissediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) hastalarına, "Acınızı hissediyorum, çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" dedi.

Pensilvanya eyaletindeki Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı'nda düzenlenen mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs hastalarına seslenerek, "Acınızı hissediyorum çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" ifadelerini kullandı.

Kendisini "Süpermen" gibi hissettiğini de vurgulayan Trump, virüse karşı bağışıklık kazandığını söyleyerek, "Bu virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.



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