Trump'tan koronavirüse ilişkin dikkat çeken açıklama: "İkinci dalgası olursa..."

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine ziyarette bulundu.

ABD Başkanı Trump, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Trump,'a "İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" diye soruldu.

ABD Başkanı Trump, soruyu "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye cevapladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini söyleyen Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını belirtti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ YENİ ARAŞTIRMA

Öte yandan ABD'de Columbia Üniversitesince yapılan salgın modelleme çalışmasına göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde önlemlerin başladığı 16 Mart ile 3 Mayıs arası bulgular incelenerek tedbirler daha erken alınsaydı ne olurdu sorusuna yanıt arandı.

Çalışmaya göre sosyal mesafe kurallarına bir hafta erken başlanmış olsaydı 3 Mayıs'a kadar gerçekleşen 65 bin ölümden 36 bini önlenmiş olacaktı. Araştırmaya öncülük eden epidemolojist Jeffrey Shaman, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Salgının büyüme evresindeki küçük bir zaman, inanılmaz derecede kritik." ifadelerini kullandı.

Aynı modellemede koronavirüs tedbirlerinin 1 Mart'ta başlaması halinde ise 65 bin ölümün yüzde 83'ünün önüne geçilebileceği belirtildi.