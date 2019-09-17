Trump'tan Ruhani sorusuna yanıt: Onunla görüşmek istemiyorum!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinden California'ya gittiği sırada uçakta basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"ONUNLA GÖRÜŞMEYİ TERCİH ETMEM"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem." yanıtını verdi.

GEÇEN HAFTA TRUMP'TAN "RUHANİ İLE ÖN ŞARTSIZ GÖRÜŞMEYE HAZIRIM" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta, Başkan Donald Trump'ın "hiçbir ön şart olmadan" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

İRAN TARAFINDAN AÇIKLAMA: BÖYLE BİR GÖRÜŞME OLMAYACAK

Bu açıklamaya cevaben İran tarafı ise, böyle bir görüşmenin olmayacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.