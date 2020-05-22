Trump'tan tuhaf maske çıkışı! Keyif yaşatmak istemedim...

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı gaflar ve mantıksız açıklamalarıyla oldukça popüler. Özellikle pandemi süreci içinde sunduğu bilime uymayan fikirler ve hareketler ile dikkat çekerken, şimdi de başka eleştirilerin odağında...

Corona virüsü salgınında hem vaka hem de ölü sayısında ABD salgının merkez üssü haline geldi. 1.6 milyon kişinin hastalığa yakalandığı 95 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği ülkede Başkan Donald Trump’ın tartışmalı kararları da bitmiyor.

‘KEYİF YAŞATMAK İSTEMEDİM’

Michigan’daki bir otomobil fabrikasını ziyaret eden Trump, salgın sürecinde maske ve koruyucu ekipman üretimi yapılan tesisi inceledi.

Trump etrafındaki herkesin aksine maskesi olmadan kameralar karşısına çıktı. Basın mensuplarının sorusu üzerine konuya değinen Trump, “Bir tane maskem vardı. İçeride takıyordum. Basına bunu görme keyfini yaşatmak istemedim” dedi.

BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Eyaletin Demokrat Başsavcısı Dana Nessel ise Başkan Trump’ın bu hareketine ateş püskürdü. CNN International’a konuşan Nessel, “Başkan huysuz bir çocuk gibi kuralları uymayı reddediyor. Bu bir şaka değil. Binlerce insanın öldüğü Michigan’da yaptığı davranış büyük hayalkırıklığı” dedi.