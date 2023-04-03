Tryggvi Snaer Geirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tryggvi Snaer Geirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tryggvi Snaer Geirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tryggvi Snaer Geirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tryggvi Snaer Geirsson 11 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Tryggvi Snær Geirsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tryggvi Snaer Geirsson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tryggvi Snaer Geirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 6 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Tryggvi Snaer Geirsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tryggvi Snaer Geirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tryggvi Snaer Geirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tryggvi Snaer Geirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tryggvi Snaer Geirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2018 yılında KR Reykjavík

3 Mayıs 2019 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2019 yılında KR Reykjavík

6 Haziran 2020 yılında Fram Reykjavík

Tryggvi Snaer Geirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tryggvi Snaer Geirsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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