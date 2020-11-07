TSE’den İstMarina AVM: " Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, “Deniz üstü alışveriş” tarzıyla perakende sektörüne yeni bir boyut getiren Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi İstMarina, pandemi sürecinin başından itibaren aldığı yüksek önlemlerle ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir sosyal yaşam ortamı sunmaya devam ediyor.

TSE tarafından uygulanan Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı'nın şartlarını kusursuzca yerine getiren İstMarina AVM, TSE’nin Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni kazanmaya hak kazandı.

Belge alma sürecinde, TSE tarafından hazırlanan Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan asansör kullanımı, masalar arası mesafe, tuvaletlerin ve ortak alanların temizliği, dezenfeksiyon işlemlerinin güvenirliği gibi detaylar dikkate alındı. 7/24 saat dezenfeksiyon uygulamalarının yapıldığı AVM’de, misafirlere açık havada alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

Üst düzey hijyen faaliyetlerini aralıksız sürdüren İstMarina AVM, geniş alanlarıyla da sosyal mesafenin korunmasına özen gösteriyor. Açık havada deniz manzarası eşliğinde, bol oksijenli bir sosyal yaşam alanı sunan İstMarina AVM, geniş teras alanı, geniş alanlara yayılan yüksek oturma kapasitesi, açık havada yemek yeme imkanı sunan cafe ve restoranları, ferah yüksek tavanları, geniş koridorları, pandemiye karşı alınan yüksek hijyen ve güvenlik önlemleriyle ziyaretçilerin tercih sebebi oluyor. İstMarina AVM, keyifli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteleriyle de ziyaretçilerine eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.