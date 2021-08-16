TSK acı haberi paylaştı! Pençe-Şimşek operasyonunda 1 asker şehit oldu!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Piyade Sözleşmeli Er. Muammed Öztürk'ün Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında?

BAKAN HULUSİ AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Öztürk'ün fotoğrafına da yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Muhammed Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaşılan Orgeneral Güler'in taziye mesajında, şehit asker için Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiğini duyurmuş, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirmişti.