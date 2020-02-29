TSK İdlib'i bombalamaya devam ediyor: Yayınlanan en net görüntü!
Türkiye, 33 şehidinin acısını yaşarken bir şehit haberi daha sarsıldık. Esed rejiminin topçu saldırısında bir kahraman askerimiz şehit düştü. MSB ise olanlara anında karşılık vererek 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. O anların görüntüleri ise kamoyu ile paylaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. İdlibden gelen yeni görüntülerde birçok hedefin saniye saniye imha edildiği net bir şekilde gözlemleniyor. İşte saniye saniye o görüntüler...
İdlib'den gelen ynei görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.
56 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardındna, rejim hedeflerindne 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar ayrıca bu esnada ise 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK, İdlib'de askerlerimize yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri ise hız kesmeden vurmaya devam etti.
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