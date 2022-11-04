TSK'ya yalan iftiralar atmıştı! Avukat Arjen Turan hakkında tepki çeken karar!

Geçtiğimiz günlder TSK ile ilgili yalan iftiralarda bulunarak gözaltına alınan avukat Arjen Turan hakkında mahkeme tarafından yeni bir karar verildi.

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TSK'ya yalan iftiralar atmıştı! Avukat Arjen Turan hakkında tepki çeken karar!

İzmir Barosunun 22 Ekim'de Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamasının ardından salonda arbede yaşanmıştı. Genel kurula bir süreliğine ara verilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Turan hakkında İzmir Barosuna kayıtlı bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında Turan, dün gözaltına alınmıştı.

TSK'ya yalan iftiralar atmıştı! Avukat Arjen Turan hakkında tepki çeken karar!

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Savcılık tarafında hakkında inceleme başlatılan avukat Aryen Turan savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde; "Şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere; silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında 5271sayılı CMK'nın 100. Maddesinde yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu ancak soruşturmanın geldiği aşama itibariyle sorgusunun yapılarak şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" denildi.

TSK'ya yalan iftiralar atmıştı! Avukat Arjen Turan hakkında tepki çeken karar!

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Adli Kontrol Şartı verilmesi yönündeki talebin kabulüne karar vererek, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca; şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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