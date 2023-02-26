Tsotne Mosiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Mosiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsotne Mosiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsotne Mosiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsotne Mosiashvili 14 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ცოტნე მოსიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsotne Mosiashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tsotne Mosiashvili'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsotne Mosiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsotne Mosiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsotne Mosiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsotne Mosiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Gagra

1 Ocak 2018 yılında WIT Georgia

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

29 Ocak 2020 yılında FC Telavi

1 Ocak 2021 yılında FC Dila

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Tsotne Mosiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsotne Mosiashvili şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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