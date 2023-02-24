Tsvetomir Tsanev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetomir Tsanev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetomir Tsanev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetomir Tsanev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetomir Tsanev 12 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветомир Пенчев Цанев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetomir Tsanev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsvetomir Tsanev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tsvetomir Tsanev'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsvetomir Tsanev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetomir Tsanev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsvetomir Tsanev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetomir Tsanev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

5 Ocak 2022 yılında Strumska Slava

31 Mayıs 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

31 Mayıs 2023 yılında CSKA 1948 II

Tsvetomir Tsanev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetomir Tsanev şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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