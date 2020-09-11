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  3. Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı!

Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı!

‘Deniz Yıldızı’ dizisiyle üne kavuşan Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. Ünlü oyuncu sevgilisinin 'Evet' yanıtının ardından göz yaşlarına hakim olamadı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı uzun süredir birlikte olduğu  Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. Başarılı oyuncu aldığı cevap karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHE SAID YEEEEEEEEEES ?

Tuan Tunalı (@tuantunali)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Deniz Yıldızı dizisi ile tanınan Tuan Tunalı, 2014 yılında evlendiği Hazal Filiz Küçükköse ile 2018 yılında boşanmıştı. Ayrılığın ardından gönlünü Rus güzel Yana Mazanova’ya kaptıran Tunalı evlilik yolunda bir adım attı ve sevgilisine evlenme teklifi etti. 

Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı!

Tunalı, sevgilisine evlenme teklifi ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Yakışıklı oyuncunun 'Evet' cevabının ardından göz yaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı ve binlerce yorum aldı.

Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı!

Tuan Tunalı 2014 yılında meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile nikah masasına oturmuştu. Çift 2018 yılında yollarını ayırırken, ayrılık sonrası birbirleri hakkında söyledikleri ise çok konuşulmuştu.

Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı!

TUAN TUNALI KİMDİR?

Deniz Yıldızı dizisiyle tanınan Tuan Tunalı, 2 Aralık 1983 tarihinde doğdu. Büyük Kolej, Kolej XXIII ve Tevfik Fikret Lisesinde eğitim gören Tuan Tunalı, lisansını Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema Ve Televizyon Bölümünde tamamladıktan sonra Paris’te, Sinema Bölümü üzerine MBA Masterı yaptı. Tuan Tunalı; 2001 yılında Best Promising Model ve 2008 yılında da Best Press Model Yarışmalarına katılarak Best Model unvanına layık görüldü. Profesyonel anlamda Badminton, Bilardo ve Basketbol sporlarıyla uğraşmakta olup aynı zamanda İngilizce, Fransızca tercümanlık da yapmaktadır.

Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı!

7 sezon boyunca gündüz kuşağının “Deniz Yıldızı” adlı sevilen gençlik dizisinde ‘Özgür’ karakterine hayat verdi. Bu dizide rol arkadaşı olan Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına oturdu, çift, 2018 Nisan ayında boşandı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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