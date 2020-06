Tuan Tunalı yeniden evliliğe hazırlanıyor!

Hazal Filiz Küçükköse ile bir evlilik geçiren Tuan Tunalı boşanmanın ardından aşkı Rus sevgilisi Yana Mazanova'da bulmuştu. Tunalı önceki gün kameralara evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

AİLESİYLE TANIŞMAYA RUSYA'YA GİDECEK

Tuan Tunalı uzun süredir birlikte olduğu Rus sevgilisi ile Yana Mazanova ile evlenme kararı aldı. Çift geçtiğimiz gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Rus aşkıyla evlilik kararı alan Tunalı, "Yana ailemle tanıştı. Ben de uçuşlar açılır açılmaz Rusya'ya gidip onun ailesiyle tanışacağım" dedi.

TUAN TUNALI KİMDİR?

Başarılı oyuncu Tuan Tunalı 2 Aralık 1983 yılında Belçika’da doğmuştur. Büyük Kolej, Kolej XXIII ve Tevfik Fikret Lisesinde eğitim görmüştür. Sonrasında; Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema Ve Televizyon Bölümünde okuyarak Paris’te, Sinema Bölümü üzerine MBA Masterını tamamlamıştır.

7 sezon boyunca gündüz kuşağının “Deniz Yıldızı” adlı sevilen gençlik dizisinde ‘Özgür’ karakterini canlandırmış ve ilgi odağı olmuştur. Bu dizi film ile popüler olan Tuan Tunalı, yine dizide o zamanlar rol arkadaşı olan Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında evlenmiştir.

Yakışıklı oyuncu Tuan Tunalı; 2001 yılında Best Promising Model ve 2008 yılında da Best Press Model Yarışmalarına katılarak Best Model unvanına layık görülmüştür. 190 cm boyunda ve 83 kilodur. Ayrıca ünlü model; profesyonel anlamda Badminton, Bilardo ve Basketbol sporlarıyla uğraşmakta olup aynı zamanda İngilizce, Fransızca tercümanlık da yapmaktadır.

“Kara Sevda” dizisinde ‘Zeynep’ rolüyle çok popüler olan Hazal Filiz Küçükköse ile ayrıldıkları ve boşanacakları haberleriyle gündeme gelen yakışıklı oyuncu Tunalı’nın; dün sosyal medya hesabındaki paylaşımı, magazin gündemine bomba gibi düştü! Yaptığı paylaşımıyla, boşanma sebepleri hakkında birçok iddialar ortaya atılan Tunalı; bugün magazin gündeminde adını çokça duyuran isimlerden oldu.