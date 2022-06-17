Tuana'yı unutmadılar! Vefat eden arkadaşları için karne gününde tören düzenledilerSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bir arada! Karne Dağıtım töreninde önemli açıklamalar!Milli Eğitim Bakanı Özer: Aldığınız notlardan ibaret değilsinizBrent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...Gözleri koruyor, canlandırıyor! Bu besinler gözlerinizin şahin gibi açılmasını sağlayacak!Galatasaray'ın yeni sezon forması tanıtıldı! Fiyatı almak isteyenleri üzebilirLavantaların kraliçeleri! Memleketlerini çorak arazilerden turizm cennetine dönüştürdülerBenzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 17 Haziran Cuma akaryakıt fiyatlarıÖSYM’den YKS uyarısı! Kritik uyarılara uymayan adaylara kötü haberMuslera 3. kez baba oldu, karısının doğum sonrası emzirme fotoğrafı olay oldu! "Neden üzerinde hiçbir şey yok?"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tuana'yı unutmadılar! Vefat eden arkadaşları için karne gününde tören düzenlediler

Tuana'yı unutmadılar! Vefat eden arkadaşları için karne gününde tören düzenlediler

Okul arkadaşları ve öğretmenleri, trafik kazasında vefat eden arkadaşları Tuana Yiğit için, karne gününde tören düzenledi. Tören sırasında duygusal anlar yaşayan öğretmenleri, gözyaşlarını tutamadı.

Tuana'yı unutmadılar! Vefat eden arkadaşları için karne gününde tören düzenlediler

Kastamonu'da yaşayan Tuana Yiğit'e, Cumhuriyet Caddesi'nde öğrenim gördüğü Merkez Ortaokulu'ndan çıkıp karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarpmıştı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Tuana, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bugün, arkadaşlarının karne aldığı okulunda unutulmayan Tuana için de tören düzenlendi.aw647811-01.jpg

Arkadaşlarının, sırasına çiçekler ve fotoğraflarını koyduğu Tuana, okulun en başarılı öğrencilerinden biriydi. Almış olduğu karneler ve takdir belgeleri de sırasının üzerine koyulan Tuana Yiğit için, arkadaşları ve öğretmenleri dualar okudu, helallik istedi. Duygusal törende minik Tuana'nın arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına boğuldu.

aw647811-03.jpg

ŞAMPİYON OLMUŞTU

Karne gününden 1 gün önce trafik kazası geçiren Tuana Yiğit, il genelinde düzenlenen Okullararası Hentbol Şampiyonası'nda okul takımında yer almış ve şampiyon olmuştu. Tuana'nın yer aldığı şampiyonluk kareleri de görenleri duygulandırdı.

aw647811-06.jpg

"BUNDAN DAHA ACI BİR KARNE TÖRENİ YAŞAMADIM"

Okul müdürü Halit Özden vefat eden öğrencileri Tuana için,“Gayet başarılı bir öğrencimizdi. Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailesine karşı güzel davranışlar sergileyen bir öğrencimizdi. 30 yıllık meslek hayatımda bundan daha acı bir karne töreni yaşamadım. Halbuki karne törenleri sevinç içerisinde olur. Ama biz bugün üzüntü içerisindeyiz. Acımız büyük. Keşke yaşanmasaydı, keşke herkes kurallara uyabilseydi, keşke imkanlar daha farklı olabilseydi. Tuana yaşasaydı keşke. Ömrünün baharındaki bir öğrencimizi toprağa vermek zorunda kalmasaydık. Ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok üzüntülüyüz” açıklamalarında bulundu.

aw647811-04.jpg

Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getiren Özden, “Keşke kendisi de aracı kullanan da kurallara uyabilseydi. Böyle olmasaydı, bu acıyı yaşamasaydık. Ama takdir-i ilahi, Allah’ın verdiği ömrü, bir saniye bir nefes daha uzatmak mümkün değil. Tuana sevdiğimiz bir öğrencimizdi. Başarılı bir öğrencimizdi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün okul olarak acı günümüzde yanımızda olan velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Böyle acı bir günde kelimeler kifayetsiz kalıyor. Üzüntümüz büyük. Hem Merkez Ortaokul ailesine hem de kendi ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

aw647811-08-001.jpg

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT