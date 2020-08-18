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Tuba Büyüküstün aşk iddialarına isyan etti!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında çıkan aşk iddialarına isyan etti. 3 yıl aşk yaşadığı Umut Evirgen ile ilişkisini bitirdikten sonra hayatına kimseyi almayan Büyüküstün'ün adı oyuncu ve yönetmen Cevdet Mercan ile anıldı. Büyüküstün bu iddialara "Delirdiniz herhalde!" diyerek tepki gösterdi.

Tuba Büyüküstün aşk iddialarına isyan etti!

Tuba Büyüküstün oyuncu ve yönetmen Cevdet Mercan ile hakkında çıkan aşk iddialarına isyan etti. Yaklaşık 3 yıl Umut Evirgen ile aşk yaşayan oyuncu Büyüküstün, ortaya atılan eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen 'Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasına ateş püskürdü.

Tuba Büyüküstün aşk iddialarına isyan etti!

Kendi gibi oyuncu Onur Saylak ile boşandıktan sonra Umut Evirgen’le 3 yıl aşk yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün adı başka bir oyuncu ile anıldı. 

Tuba Büyüküstün aşk iddialarına isyan etti!

Oyuncunun hakkında yapılan haberde Büyüküstün’ün, eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı, eski eşi Onur Saylak’ın da arkadaşı olan yönetmenle el ele görüldüğü öne sürüldü.

Tuba Büyüküstün aşk iddialarına isyan etti!

'DELİRDİNİZ HERHALDE' 

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tuba Büyüküstün, şu sözlerle isyan etti; "Sizin saygısızlığınızdan mütevellit bu hakkı kendimde görüyorum. Delirdiniz herhalde! Nereye saldıracağınızı şaşırdınız! Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak! Biraz bir göz atın vicdanınıza içinde bir şeyler kaldı mı diye… Çünkü vicdanın varsa insansındır.”

Tuba Büyüküstün aşk iddialarına isyan etti!

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş insanı Umut Evirgen de geçtiğimiz günlerde oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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