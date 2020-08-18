Tuba Büyüküstün aşk iddialarına isyan etti!

Tuba Büyüküstün oyuncu ve yönetmen Cevdet Mercan ile hakkında çıkan aşk iddialarına isyan etti. Yaklaşık 3 yıl Umut Evirgen ile aşk yaşayan oyuncu Büyüküstün, ortaya atılan eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen 'Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasına ateş püskürdü.

Kendi gibi oyuncu Onur Saylak ile boşandıktan sonra Umut Evirgen’le 3 yıl aşk yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün adı başka bir oyuncu ile anıldı.

Oyuncunun hakkında yapılan haberde Büyüküstün’ün, eski eşinin de arkadaşı olan yönetmen Cevdet Mercan ile yeni bir aşka yelken açtığı, eski eşi Onur Saylak’ın da arkadaşı olan yönetmenle el ele görüldüğü öne sürüldü.

'DELİRDİNİZ HERHALDE'

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tuba Büyüküstün, şu sözlerle isyan etti; "Sizin saygısızlığınızdan mütevellit bu hakkı kendimde görüyorum. Delirdiniz herhalde! Nereye saldıracağınızı şaşırdınız! Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak! Biraz bir göz atın vicdanınıza içinde bir şeyler kaldı mı diye… Çünkü vicdanın varsa insansındır.”

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş insanı Umut Evirgen de geçtiğimiz günlerde oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı.