Tuba Menek kimdir? Kaç yaşında? Nasıl öldü? Kim öldürdü?

Türkiye'nin en büyük kanayan sorunu olan kadın cinayetlerinin son kurbanı Konya'nın Karatay ilçesinde yaşan Tuba Menek oldu. Cezaevinden iki gün önce çıkan eşi Ramazan Menek, Tuba Menek'i vahşice katletti.

TUBA MENEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Tuba Menek, Konya'nın Karatay ilçesinde yaşıyordu. 23 yaşında olan Tuba Menek, evli ve bir çocuk annesiydi. Gülay adından 2 yaşında kız çocuğu vardı.

NASIL ÖLDÜ? KİM ÖLDÜRDÜ?

Tuba Menek, kocası Ramazan Menek tarafından boğazından ve karnının birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ramazan Menek olay sonrasında 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de yanına alarak olay yerinden kaçtı.

Konya'da koca vahşeti! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdı