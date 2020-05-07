Tuba Ünsal'dan flaş itiraf! "Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor"

Tuba Ünsal özel hayatına dair önemli açıklamalar yaptı. Oyuncu Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayına katıldı. Koronavirüsten korunmak adına çocukları Sare Pilevneli ve Civan Mert Cabas ile kendisini evde karantinaya alan Ünsal, günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

"TAHAMMÜLÜM KALMADI"

38 yaşındaki Ünsal, şu açıklamalarda bulundu:

47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum. Çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum.

Allah 'Of' diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak.

Bu süreçte sosyal medyadan uzaklaştığını dile getiren Ünsal, konuyla ilgili şunları söyledi:Sosyal medyayı seviyordum ama koronavirüs sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake (sahte) olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum.

Eski eşi ile ilgili konuşan Ünsal, "Kaç çocuğun var?' diye soran olunca, Mirgün'ün kızı Leyla'yı da sayıyorum" dedi.

KORUYUCU ABLALIK YAPIYORUM

Ünsal, "Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

"Karantinada canım sıkılıyor" diyenlere sitem eden Ünsal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Story bile çekemiyorum. Evinde tek başına oturup, 'Karantinada canım sıkılıyor' diyenlere oklavayla saldırasım var. Ya böyle olsaydınız?

Birisi de 'Ne kadar bakımsızsınız' yazmış. Uyandığımdan beri kahvaltı hazırla, çocukların ödevlerini yaptır... Daha banyoya gidemedim.