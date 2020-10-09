Yunanistan'dan bir skandal daha: 18 kaçak göçmen, ölüme terk edildiNBA'de final gecesi: Lakers kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecekEyüpsultan'da silahlı saldırı: Evine girerken vuruldu!9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete | Bugün Resmi Gazete'de neler var?Putin, Ermenistan ve Azerbaycan'ı buluşturuyor!Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (9 Ekim Cuma 2020 dolar - euro fiyatları )Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan istifa alarmıEzhel'den yeni şarkı: Allah'ından BulKoronavirüste yeni risk: Tiroitle olursa hayati tehlike artarNuray Sayarı günlük burç yorumları | 9 Ekim Cuma günlük burç yorumları
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. TÜBİTAK 34 personel alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 34 personel alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 personel alımı yapacak. Kabul edilen personeller Kocaeli'de çalışacak. Peki Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 34 personel alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), personel alımı için başvurular başladı.  Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 34 personel alımı yapılacak. Peki TÜBİTAK 34 personel alımı başvuruları  ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜSSİDE bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi Kocaeli'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 30 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

TÜBİTAK 34 personel alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TÜBİTAK 34 personel alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT