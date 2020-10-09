TÜBİTAK 34 personel alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), personel alımı için başvurular başladı. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 34 personel alımı yapılacak. Peki TÜBİTAK 34 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜSSİDE bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi Kocaeli'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 30 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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