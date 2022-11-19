TÜBİTAK destekli Teknopark İstanbul’un Cube Mentorship tanıtımı gerçekleşti

Derin teknoloji ekosistemine mentor kazandırmayı hedefleyen TÜBİTAK destekli Cube Mentorship programı tanıtımı, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde yapıldı.

YAYINLAMA
Google News
TÜBİTAK destekli Teknopark İstanbul’un Cube Mentorship tanıtımı gerçekleşti

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul’un TÜBİTAK tarafından da desteklenen Cube Mentorship Programı tanıtımı, mentorlar ve yeni mentor adaylarının da katılımıyla Cube Incubation Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bir süre önce alınmaya başlanan mentor ve mentee (mentorluk desteği alan) başvurularının devam ettiği program kapsamında, özellikle derin teknoloji ekosistemine mentor kazandırılması ile sürdürülebilir ve ölçülebilir mentorluk sistemi kurulması planlanıyor.

12.jpg

HEDEF REKABETÇİ VE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ GİRİŞİMLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, programın gayesini, uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli ürünler üreten ve pazarlayan, AR-GE odaklı yoğun girişimler olarak tarif ederek, “Girişimcilerin uluslararası standartlarda ve metotlarda mevcut durum analizi yapılarak stratejik yol haritalarının çıkarılması, mentor desteğiyle belirlenen ve uygulanan stratejiler sayesinde ticari olgunluk seviyesinin ve AR-GE yenilik kapasitesinin artırılması, bu projenin en büyük hedeflerinden biri.” ifadelerini kullandı.

REKABET GÜÇLERİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Teknoloji geliştiren girişimcilerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesi faaliyetlerini içeren program, TÜBİTAK Mentor Arayüzü (BİGG+) kapsamında destek alıyor. Programla 40 KOBİ’ye markalaşma, kurumsallaşma, ticarileşme ve uluslararasılaşma için gerekli mentorluk desteği sağlanarak satış kapasiteleri ve rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

20 ay sürecek Teknopark İstanbul mentorluk programı kapsamında, mentee KOBİ’ler için bilgilendirme eğitimleri, mentorlar içinse kişisel gelişime yönelik sertifikalı eğitimler sunulacak.

Detaylı bilgiye "cubeincubation.com" adresinden ulaşılabiliyor.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?
Kadınlarda doğum borçlanması ne kadar? Çalışan ve çalışmayan kadın doğum borçlanması yapabilir mi?
Doğum Borçlanması Nedir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
Doğum Borçlanması Nedir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
Döviz kurları düşüşte! İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurları düşüşte! İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın fiyatları yatırımcısının sevincini kursağında bıraktı! İşte 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yatırımcısının sevincini kursağında bıraktı! İşte 19 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları
Son Haberler
TÜBİTAK destekli Teknopark İstanbul’un Cube Mentorship tanıtımı gerçekleşti
TÜBİTAK destekli Teknopark İstanbul’un Cube Mentorship tanıtımı gerçekleşti
Emniyet Müdürlüğü önünden fotoğraf paylaştı! Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü önünden fotoğraf paylaştı! Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
"Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla yerli üretimde kadın girişimciliğine destek
"Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla yerli üretimde kadın girişimciliğine destek
Çıraklık sigortası ve staj EYT Kapsamına girecek mi? EYT çıraklık ve staj son dakika!
Çıraklık sigortası ve staj EYT Kapsamına girecek mi? EYT çıraklık ve staj son dakika!
1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi
1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi
Bitcoin'de FTX şoku sürüyor! Düşüş yerini dalgalı seyre bıraktı! İşte kripto paralarda son durum
Bitcoin'de FTX şoku sürüyor! Düşüş yerini dalgalı seyre bıraktı! İşte kripto paralarda son durum
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Oğlunun cenazesini almaya giden Anne feci şekilde can verdi
Oğlunun cenazesini almaya giden Anne feci şekilde can verdi
Zelenskiy'den Erdoğan'a tahıl koridoru teşekkürü
Zelenskiy'den Erdoğan'a tahıl koridoru teşekkürü
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerini ruble ve yuan olarak yapacak
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerini ruble ve yuan olarak yapacak
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi! Doğalgaza zam gelecek mi?
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi! Doğalgaza zam gelecek mi?
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."