Optimar Araştırma şirketi sordu, vatandaş yanıtladı: HDP kapatılsın mı?Performansı düşen Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu'ndan uyarıBugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?18 Şubat Perşembe su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSUÜnlü oyuncu Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifiSelva Beşali kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Selva Beşali olayı nedir?Bakan Koca'dan 10 soruda aşı açıklamaları: Nisan sonuna dek 100 milyon elimize ulaşacakMurat Kurşun'un eşi Asena Toprak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?Tufanbeyli’de yüz yüze eğitim kar engeline takıldı17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Tufanbeyli’de yüz yüze eğitim kar engeline takıldı

Tufanbeyli’de yüz yüze eğitim kar engeline takıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kaymakam Abdullah Sarı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. tüm sınıflarda uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu.

Tufanbeyli’de yüz yüze eğitim kar engeline takıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı yüz yüze eğitime ara verilmesine neden oldu. 

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, ilçede okulların 17 Şubat Çarşamba günü tatil edildiğini, derslerin uzaktan yapılacağını bildiri. 

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışından dolayı ilçe merkezi ile köylerde yüz yüze eğitime ve destekleme ve yetiştirme kurslarımıza 17 Şubat 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm sınıflarda uzaktan eğitim devam edecektir. Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır” denildi.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT