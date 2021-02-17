Tufanbeyli’de yüz yüze eğitim kar engeline takıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı yüz yüze eğitime ara verilmesine neden oldu.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, ilçede okulların 17 Şubat Çarşamba günü tatil edildiğini, derslerin uzaktan yapılacağını bildiri.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışından dolayı ilçe merkezi ile köylerde yüz yüze eğitime ve destekleme ve yetiştirme kurslarımıza 17 Şubat 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm sınıflarda uzaktan eğitim devam edecektir. Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır” denildi.