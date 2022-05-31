TÜFE nedir? TÜFE oranı nedir? TÜFE kaç oldu? İşte, Nisan - Mayıs ayı Tüfe rakamları...

TEFE ve TÜFE terimleri, her ay enflasyon ve kira artış oranlarının yenilenmesiyle birlikte araştırılıyor. TÜİK tarafından paylaşılan TEFE ve TÜFE aylık ve yıllık olarak hesaplanıyor. TÜFE hesaplamaları, ülke genelindeki tüketim mallarını kapsıyor. TEFE hesaplamaları ise ekonomik çalışma alanları ve sanayi kolları olmak üzere ikiye ayrılıyor. İşte, TÜFE nedir? TÜFE oranı nedir? TÜFE kaç oldu? sorularının cevapları...



Enflasyon rakamları öncesi ve sonrasında TEFE-TÜFE oranları da en çok araştırılan konuların başında geliyor. TÜFE'nin yorumlanabilmesi için temel bir dönemin ve karşılaştırılmak istenen dönemin belirlenmesi gerekiyor. TEFE ise gayrimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergesi sayılabiliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.

TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim) 04-2022 69.97 7.25

TÜFE NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Tüketici fiyat endeksi ya da yaygın olarak kullanımıyla TÜFE, tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, istatistik bilimindeki fiyat endeks sayıları ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir. Endeks değeri 100'dür. Bundan sonraki yıllar, yani cari yıllar enflasyon değerlerine göre değişkenlik gösterir ve temel alınan endekste oynamalar olur.

Tüketici fiyat endeksi ya da yaygın olarak kullanımıyla TÜFE, tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır.