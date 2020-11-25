Süper Lig'de görev alan Tugay Kaan Numanoğlu, TFF'nin üst klasman hakemlerinden birisidir. Süper Lig'de görev almaya başladığından itibaren futbolseverler tarafından merak edilen isimlerden birisi haline gelen Numanoğlu hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. Peki, Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımlı? İşte detaylar...

TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tugay Kaan Numanoğlu, eski futbolcu Levent Numanoğlu'nun en büyük oğludur. 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Numanoğlu, 35 yaşındadır. Spora babasının yerleştiği Yalova’da amatör futbol oynayarak başlayan Numanoğlu, futbola devam etmeyerek hakemliği seçti.

Hakemliğe 2006 yılında başlayan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemi olarak görev yapan Numanoğlu bir şirkette yöneticilik yapıyor.

Tugay Kaan Numanoğlu bu sezon 8 Süper Lig maçında görev almış ve başarılı yönetimleriyle dikkat çekmiştir. Numanooğlu'nun yönettiği maçlar arasında Başakşehir- Galatasaray (0-2) maçı de yer almaktadır. Numanoğlu, Numanoğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor (3-1) maçında da 4. hakem olarak çizgide yer almıştır. Son olarak 8 Kasım'da Kayserispor-Hatayspor (0-1) maçında düdük çalmıştır.

HANGİ TAKIMLI?

Tugay Kaan Numanoğlu'nun hangi takımlı olduğu bilinmezken, babası Levent Numanoğlu'nun eski bir Malatyaspor futbolcusu olduğu biliniyor.