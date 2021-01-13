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Tuğba Ekinci yıllar sonra İbo Show'da aynı elbiseyi giyecek

Ekranlara geri dönen İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan şarkıcı Tuğba Ekinci, izleyiciye büyük bir sürpriz yapmayı planlıyor. Ekinci, yıllar önce İbo Show'da giydiği kırmızı kıyafeti program için tekrar diktirdi.

Tuğba Ekinci yıllar sonra İbo Show'da aynı elbiseyi giyecek

İbrahim Tatlıses, yıllar sonra İbo Show ile ekranlara geri döndü. Her hafta programında birbirinden ünlü isimleri ağırlarken renkli anların yaşandığı programa Tatlıses, bu haftaki yeni bölümde de ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'yi konuk alacak.

YILLAR ÖNCE GİYDİĞİ ELBİSEYİ TEKRAR DİKTİRDİ

Tuğba Ekinci, yıllar önce katıldığı İbo Show programında giydiği kırmızı deri kumaşlı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci, elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" ifadelerini kullandı. Ekinci, başka bir paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine" ifadesini kullandı.

Tuğba Ekinci yıllar sonra İbo Show'da aynı elbiseyi giyecek

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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