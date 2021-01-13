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Tuğba Ekinci'den İbrahim Tatlıses'e büyük sürpriz! Kırmızı elbisesi ile yine nefes kesecek!

Seksi şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllar sonra yeniden İbo Show'a davet edilince çok konuşulacak bir sürpriz yapmak için hazırlıklara başladı.

Tuğba Ekinci'den İbrahim Tatlıses'e büyük sürpriz! Kırmızı elbisesi ile yine nefes kesecek!

9 yıl  aradan sonra ekranlara 'İbo Show' ile geri dönen İbrahim Tatlıses, muhteşem konukları ile her hafta Cumartesi günü izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Tuğba Ekinci'den İbrahim Tatlıses'e büyük sürpriz! Kırmızı elbisesi ile yine nefes kesecek!

Her hafta bir çok ünlü ismin konuk olduğu 'İbo Show'a konuk olarak davet edilen Tuğba Ekinci, yıllar sonra yeniden katılacağı program için büyük bir sürpriz hazırladı.

Tuğba Ekinci'den İbrahim Tatlıses'e büyük sürpriz! Kırmızı elbisesi ile yine nefes kesecek!

Ekinci, yıllar önce katıldığı İbo Show'da giydiği kırmızı iddialı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci, elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" ifadelerini kullandı. Ekinci, diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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