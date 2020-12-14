Tuğba Erçakar'ı dakikalarca darp eden şahıs 2’inci kez serbest bırakıldı

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı feci şekilde darp eden şüpheli Mehmet Hanifi B., şikayet üzerine gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Darp konusunda adli kontrolle serbest kalan zanlı Mehmet Hanifi B., olayın yaşandığı evin sahibini Ceylan A.'yı tehdit etmişti. Ceylan A.'nın şikayeti üzerine hakkında tehdit suçundan da soruşturma başlatılan zanlı yeninden gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen zanlı tehdit soruşturmasında ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı Mehmet Hanifi B. çıkarıldığı hakimlikçe "konutu terk etmemek" suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Adliye önünde açıklama yapan Tuğba Erçakar ile Ceylan A.'nın avukatı Ayşegül Mermer, "Sanığın bu sefer gözaltına alınmasının nedeni Tuğba hanımın daha öncesinde yaptığı şikayet değil. Daha önce yapmış olduğu şikayet üzerine gözaltına alınıyor ve adli kontrol ile serbest bırakılıyor. Ancak daha sonra şiddet ve eylemlerine devam ettiği için Ceylan hanımın şikayeti üzerine şüpheli tekrar gözaltına alındı ve adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bugün birkaç delil daha sunduk dosyaya. Tutuklanması için taleplerimiz oldu. Umarım adalet yerini bulacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BEN ÖLMEDEN ADALET YERİNİ BULUR"

Tedirgin olduğunu söyleyen Tuğba Erçakar, "Zaten uyuyamıyordum. Bu mesajlardan sonra daha da tedirginim. İnşallah ben ölmeden adalet yerini bulur. Ben de rahat bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ederim arkadaşımla birlikte. Korkularım daha fazlalaştı artık" şeklinde konuştu.

"KORKUMDAN ALT KOMŞUMDA KALIYORUM"

Şüphelinin yan apartmanında oturan ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Ceylan A. ise, "Her akşam duvarlara vuruyor, bir şeyler kırıyor, arkadaşlarını arayarak ikisini de öldüreceğim gibi şeyler söylüyor. Korktuğum için hep alt komşuma gidiyorum. Bugün de eve gidemeyeceğim mesela çünkü serbest bırakıldı" diye konuştu.