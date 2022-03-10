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Tuğba Özay'ın 'Sil Baştan' eziyeti sosyal medyaya damga vurdu! "Şebnem Ferah kan ağlıyor"

Eski manken Tuğba Özay'ın sosyal medyada yayılan görüntüsünde Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını seslendirmesi gündem oldu.

Mankenlikten, oyunculuğa ardından da şarkıcılığa geçiş yapan 44 yaşındaki Tuğba Özay, son olarak sosyal medyada yayılan bir videoyla gündeme geldi. Ünlü ismin Şebnem Ferah'ın Sil Baştan adlı şarkısını seslendirmesi çok konuşuldu.

Kadınlar gününde pembe kıyafetiyle konser veren Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün benim için muhteşem bir gündü... Canım kadınlarımızla çok keyifli bir konser oldu..." notunu ekledi.

Tuğba Özay'ın 'Sil Baştan' eziyeti sosyal medyaya damga vurdu! Şebnem Ferah kan ağlıyor

SESİ BEĞENİLMEDİ

O gün sahnede söylediği şarkılar arasında ünlü şarkıcı Şebnem Ferah'ın, Sil Baştan parçası da yer aldı. Şarkıyı söylerken ki görüntüleri sosyal medyada yayılan ünlü şarkıcının sesi beğenilmedi. 

OLUMSUZ YORUM YAĞDI

Videoyu izleyenler, "Resmen eziyet", "Sen baştan başlama", "Şebnem Ferah kan ağlıyor" gibi yorumlarda bulundular...

Tuğba Özay'ın 'Sil Baştan' eziyeti sosyal medyaya damga vurdu! Şebnem Ferah kan ağlıyorTuğba Özay'ın 'Sil Baştan' eziyeti sosyal medyaya damga vurdu! Şebnem Ferah kan ağlıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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